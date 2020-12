iLens | il futuro della lente a contatto con zoom ottico e visione al buio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Milano, 11 dicembre 2020) - Milano, 11 Dicembre 2020. Unaintelligente, con funzioni di monitoraggiosalute e potenziamento di qualità e capacità visiva, è protagonista dei programmi di centri di ricerca di tutto il mondo. Grazie alla collaborazione con illogo Richard Watson, Lenstore (società specializzata nella vendita online di lenti adei top brand) concettualizza, lasmart dalle funzionalità avanguardistiche. Sfruttando le potenzialitàrealtà aumentata, permetterà all'utilizzatore di accedere a nuovi mondi virtuali, ma anche cambiare il colore degli occhi dallo smartphone e tanto altro. L'autore di “Digital Vs Human: How We'll Live, Love and Think in the Future” intravede “la possibilità ...