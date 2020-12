Giulia De Lellis riempita di insulti per un messaggio sessista e arcaico (Di venerdì 11 dicembre 2020) Giulia De Lellis è incappata in una nuova gaffe social, nel bel mezzo dell’attesa per il Natale 2020, o almeno questo è quanto sostiene a gran voce il popolo del web in queste ore, a margine di alcuni post a tema natalizio dell’influencer. Nel dettaglio, l’ex volto di Uomini e donne è apparsa sul suo profilo Instagram, dove ha lanciato consigli di ogni genere per gli acquisti natalizi, per poi fare un discorso sulle donne che ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto alle internaute. L’ex di Andrea Damante , non a caso, è ora tacciata di sessismo e arcaismo e, intanto, della polemica sollevata ai danni dell’influencer, teniamo a riportarvi tutto nei minimi particolari. Giulia De Lellis sforna tendenze su Instagram, per il Natale L’influencer figlia metaforica di Uomini e donne, Giulia De ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 dicembre 2020)Deè incappata in una nuova gaffe social, nel bel mezzo dell’attesa per il Natale 2020, o almeno questo è quanto sostiene a gran voce il popolo del web in queste ore, a margine di alcuni post a tema natalizio dell’influencer. Nel dettaglio, l’ex volto di Uomini e donne è apparsa sul suo profilo Instagram, dove ha lanciato consigli di ogni genere per gli acquisti natalizi, per poi fare un discorso sulle donne che ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto alle internaute. L’ex di Andrea Damante , non a caso, è ora tacciata di sessismo e arcaismo e, intanto, della polemica sollevata ai danni dell’influencer, teniamo a riportarvi tutto nei minimi particolari.Desforna tendenze su Instagram, per il Natale L’influencer figlia metaforica di Uomini e donne,De ...

