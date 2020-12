Ghost of Tsushima prende vita grazie a questa fantastica action figure di Jin Sakai (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prime 1 Studio è una società focalizzata sulla produzione di magnifiche (e molto costose) statue di diversi giochi. Nella giornata di ieri abbiamo potuto dare uno sguardo alle tre action figure dedicate a NieR Automata e adesso la società ha mostrato in anteprima una fantastica statua di Jin Sakai, il protagonista di Ghost of Tsushima. Il leggendario samurai può essere visto in piedi in cima a un cumulo di macerie e gradini di pietra; foglie gialle cadono intorno a lui, proprio come accade nel gioco. C'è persino una volpe vicino al piede sinistro di Jin, probabilmente pronta a condurlo a un santuario vicino. Prime 1 Studio ha la reputazione di realizzare un lavoro incredibilmente dettagliato e questa nuova statua di Ghost of Tsushima è ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prime 1 Studio è una società focalizzata sulla produzione di magnifiche (e molto costose) statue di diversi giochi. Nella giornata di ieri abbiamo potuto dare uno sguardo alle trededicate a NieR Automata e adesso la società ha mostrato in anteprima unastatua di Jin, il protagonista diof. Il leggendario samurai può essere visto in piedi in cima a un cumulo di macerie e gradini di pietra; foglie gialle cadono intorno a lui, proprio come accade nel gioco. C'è persino una volpe vicino al piede sinistro di Jin, probabilmente pronta a condurlo a un santuario vicino. Prime 1 Studio ha la reputazione di realizzare un lavoro incredibilmente dettagliato enuova statua diofè ...

Ultime Notizie dalla rete : Ghost Tsushima Ghost of Tsushima: Prime 1 Studio svela la bellissima statua di Jin Everyeye Videogiochi Ghost of Tsushima prende vita grazie a questa fantastica action figure di Jin Sakai

