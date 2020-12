Festeggiano la zona gialla a suon di alcol: 16enne in coma etilico (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vicenda davvero incredibile, per la quale sono subito scattate le relative sanzioni al gestore del bar in questione. coma etilico Pordenone (Facebook)In Italia ormai, le zone colorate, quelle che in pratica determinano, mescolando tra loro una serie di fattori, la criticità dell’emergenza relativa all’epidemia di Covid19, sono ormai diventate una questione di vitale rilevanza. Succede quindi che il passaggio da una zona ad un’altra magari che porti in dote restrizioni meno asfissianti, sia festeggiato come si deve. Al bar, con gli amici magari, e sempre magari si decide di darsi all’alcol, a parecchio alcol. A Pordenone, succede qualcosa del genere. Si festeggia il passaggio in zona gialla della regione Friuli Venezia Giulia, e cosa si fa? Si va al ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vicenda davvero incredibile, per la quale sono subito scattate le relative sanzioni al gestore del bar in questione.Pordenone (Facebook)In Italia ormai, le zone colorate, quelle che in pratica determinano, mescolando tra loro una serie di fattori, la criticità dell’emergenza relativa all’epidemia di Covid19, sono ormai diventate una questione di vitale rilevanza. Succede quindi che il passaggio da unaad un’altra magari che porti in dote restrizioni meno asfissianti, sia festeggiato come si deve. Al bar, con gli amici magari, e sempre magari si decide di darsi all’, a parecchio. A Pordenone, succede qualcosa del genere. Si festeggia il passaggio indella regione Friuli Venezia Giulia, e cosa si fa? Si va al ...

