Consigli: “Abbiamo sofferto tanto, vittoria sudata fino alla fine” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoReggio Emilia – Andrea Consigli è raggiante dopo la vittoria contro il Benevento. Il portiere non ha nascosto la soddisfazione ai microfoni di Sky Sport: “Il fatto di rimanere in dieci nel secondo tempo è stata una batosta, le grandi annate passano anche da queste vittorie. Le parate? Mi fanno sfogare un po’, e poi l’attenzione di una squadra come la nostra è encomiabile. Siamo rimasti in dieci per un fallo commesso a 50 metri dalla porta. Stasera si è visto un Sassuolo diverso: “Siamo stati costruiti per proporre gioco e ci siamo ritrovati a difendere il vantaggio con le unghie e con i denti ogni pallone. Ci hanno sempre criticato su questo aspetto ma dobbiamo vincere anche questo tipo di gare. Gli avversari si chiudono sempre, ci lasciano pochi spazi, ma bisogna vincere anche in altri ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoReggio Emilia – Andreaè raggiante dopo lacontro il Benevento. Il portiere non ha nascosto la soddisfazione ai microfoni di Sky Sport: “Il fatto di rimanere in dieci nel secondo tempo è stata una batosta, le grandi annate passano anche da queste vittorie. Le parate? Mi fanno sfogare un po’, e poi l’attenzione di una squadra come la nostra è encomiabile. Siamo rimasti in dieci per un fallo commesso a 50 metri dporta. Stasera si è visto un Sassuolo diverso: “Siamo stati costruiti per proporre gioco e ci siamo ritrovati a difendere il vantaggio con le unghie e con i denti ogni pallone. Ci hanno sempre criticato su questo aspetto ma dobbiamo vincere anche questo tipo di gare. Gli avversari si chiudono sempre, ci lasciano pochi spazi, ma bisogna vincere anche in altri ...

