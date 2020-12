Cestini esplosivi da Ricette all’italiana | l’idea di Michela Altieri per un aperitivo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Che bella idea ididi oggi 11 dicembre 2020, la ricetta del venerdì di. Annalisa Mandolini si occupa di tagliare la mela a julienne e la chef prosegue con la preparazione dei suoicon tanto peperoncino. Mela e peperoncino, in questo modo la ricetta è molto equilibrata, isaranno buonissimi ma ovviamente solo per gli adulti. Come sempre Anna Moroni è nella cucina di casa sua che osserva tutte lecon gli altri protagonisti presenti sul set. Con questa ricetta di oggi impariamo anche a fare una nuova maionese, molto semplice e veloce e con in più il basilico. Ecco la ricetta dei...