Appuntamenti e scadenze dell’11 dicembre 2020 (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 07/12/2020Appuntamenti: European Space Week 2020 – Evento organizzato dalla Commissione europea e dalla European global navigation satellite systems agency (GSA), durante il quale ci sarà l’opportunità di connettersi con oltre 1200 partecipanti provenienti da tutta Europa e discutere con i leader del settore, gli stakeholder spaziali e i politici (fino a venerdì 11/12/2020) Giovedì 10/12/2020Appuntamenti: Milan Fintech Summit i – Grande iniziativa internazionale, organizzato dal Fintech District, dedicata al futuro dell’innovazione nel settore finanziario. Partecipa al convegno Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi. Edizione online (fino a venerdì 11/12/2020) 5th CEPR Annual Meeting of the International Macroeconomics and Finance Programme ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 07/12/: European Space Week– Evento organizzato dalla Commissione europea e dalla European global navigation satellite systems agency (GSA), durante il quale ci sarà l’opportunità di connettersi con oltre 1200 partecipanti provenienti da tutta Europa e discutere con i leader del settore, gli stakeholder spaziali e i politici (fino a venerdì 11/12/) Giovedì 10/12/: Milan Fintech Summit i – Grande iniziativa internazionale, organizzato dal Fintech District, dedicata al futuro dell’innovazione nel settore finanziario. Partecipa al convegno Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi. Edizione online (fino a venerdì 11/12/) 5th CEPR Annual Meeting of the International Macroeconomics and Finance Programme ...

bizcommunityit : Appuntamenti e scadenze del 10 dicembre 2020 #scadenzefiscali - EuromedCarrefou : RT @ascuoladioc: #PillolediASOC - Lezione 1 #ASOC2021 Consulta la sezione #Calendario sul nostro sito per conoscere tutte le scadenze dei r… - Luisa70368354 : RT @ascuoladioc: #PillolediASOC - Lezione 1 #ASOC2021 Consulta la sezione #Calendario sul nostro sito per conoscere tutte le scadenze dei r… - PoFesrSicilia : RT @ascuoladioc: #PillolediASOC - Lezione 1 #ASOC2021 Consulta la sezione #Calendario sul nostro sito per conoscere tutte le scadenze dei r… - StartupGrind_Re : PorCalabria: RT @ascuoladioc: #PillolediASOC - Lezione 1 #ASOC2021 Consulta la sezione #Calendario sul nostro sito… -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti scadenze Appuntamenti e scadenze del 10 dicembre 2020 Teleborsa Carte d’identità e patenti, la scadenza 31 gennaio spostata al 30 aprile

Nuova proroga per le carte d'identità e le patenti in scadenza dal 31 gennaio: il termine viene rinviato al 30 aprile 2021. Lo ha deciso il Governo con il nuovo decreto sull'emergenza Covid: con un em ...

Gli incontri Semplificazione e Innovazione Digitale

Una serie di appuntamenti per presentare le opportunità legate al percorso di digitalizzazione che culminerà con la scadenza del 28 febbraio 2021.

Nuova proroga per le carte d'identità e le patenti in scadenza dal 31 gennaio: il termine viene rinviato al 30 aprile 2021. Lo ha deciso il Governo con il nuovo decreto sull'emergenza Covid: con un em ...Una serie di appuntamenti per presentare le opportunità legate al percorso di digitalizzazione che culminerà con la scadenza del 28 febbraio 2021.