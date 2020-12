1 minuto in Borsa 11 dicembre 2020

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Tele) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler (+1,36%). I più forti ribassi si verificano su Leonardo, che continua la seduta con -4,22%. Sale lo spread, attestandosi a +115 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,51%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Italia annunciata la Produzione industriale, pari a 1,3%. In Spagna, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a -0,8%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione e della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan. Si attende un avvio in rosso per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia ...