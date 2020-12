Valerio Scanu, l’incubo continua: “In terapia intensiva da 11 giorni, tutto è iniziato con una febbre” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non c’è ancora pace per Valerio Scanu, che in questi giorni sta combattendo per rimanere saldo mentre suo padre è ricoverato, ormai da 11 giorni, in terapia intensiva a causa del Covid-19. Il cantante, ovviamente provato dalla situazione, ha confidato il suo dolore a Storie Italiane. Un dolore che, purtroppo, in molti hanno conosciuto da quando è iniziata la pandemia. Valerio Scanu ha voluto parlarne durante l’ultima puntata di Storie Italiane, raccontando il suo dramma familiare. Suo padre è infatti ricoverato e intubato in terapia intensiva da 11 giorni, a causa del Covid-19. “Mio padre e mia madre sono fidanzati da quando mia madre aveva 15 anni e lui 25” ha raccontato il cantante, non riuscendo a ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non c’è ancora pace per, che in questista combattendo per rimanere saldo mentre suo padre è ricoverato, ormai da 11, ina causa del Covid-19. Il cantante, ovviamente provato dalla situazione, ha confidato il suo dolore a Storie Italiane. Un dolore che, purtroppo, in molti hanno conosciuto da quando è iniziata la pandemia.ha voluto parlarne durante l’ultima puntata di Storie Italiane, raccontando il suo dramma familiare. Suo padre è infatti ricoverato e intubato inda 11, a causa del Covid-19. “Mio padre e mia madre sono fidanzati da quando mia madre aveva 15 anni e lui 25” ha raccontato il cantante, non riuscendo a ...

