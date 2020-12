Uomini e Donne Gossip | Maurizio è già fidanzato?

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Secondo alcune indiscrezionistare molto sulle sue perchè in realtà è. Spiegazione che in parte soddisfa, dato che allora vien da chiedere: che cosa ci fa in un programma come? E’ questa una delle domande più frequenti che sia stanno ponendo i fans del programma. Da qualche ora sta circolando sul web la notizia cheha in realtà una relazione con una donna da parecchi anni. Anche lei starebbe al gioco e dunque in comune accordo avrebbe fatto un passo indietro. Se così fosse, ancora una volta la redazione del programma mostrerebbe la sua falla. Di contro c’è chi è invece pronto a scomettere che si tratti di una fake news. Considerando che la maggior parte delle volte che una cosa è veratace, allora si potrebbe pensare che qualcuno è ...

Fedez : Onorato di essere tra le 20 donne e uomini dell’anno, grazie ?@VanityFairIt? ?????? Grazie a questo numero, una donaz… - matteosalvinimi : Roy Biasi, sindaco da poco eletto a Taurianova con una lista della Lega, ha la mia stima e sarà tra i protagonisti… - TNannicini : Prima ministra della nostra Repubblica, Tina Anselmi ha dato il nome a legge sulla parità nel lavoro tra donne e uo… - iamellico : Uomini e Donne dopo 4 giorni di assenza supera subito il muro dei 3 milioni con 3.092.000 spettatori e il 22.16% #uominiedonne - robertu74 : RT @IleniaRagozzino: 2020: le donne seguono il calcio per vedere un po’ di cazzo. A CASA MIA SI MANGIA PANE E CALCIO DA TUTTA LA VITA, È UN… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Affaritaliani.it

Maurizio è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, per il trono Over.L’uomo si è presentato per conoscere Gemma Galgani, storica dama del programma; ecco cosa abbiamo scoperto di lui.. Da subito, Maurizio si è distinto per essere educato e di buone maniere. Ha 50 anni e vive in provincia di Mantova.Durante la puntata di Uomini e Donne il cavaliere Maurizio ha fatto delle insinuazioni sulla dama Valentina D e su dei presunti rapporti che la donna avrebbe avuto e tenuto nascosti…La puntata, andata in onda il 9 dicembre, è terminata con il cavaliere che esce dallo studio per recuperare il proprio telefono sul quale ci sarebbero le prove di due pesanti segnalazioni.Uomini e donne, Gemma già 'cotta' di Maurizio: 'Mi piace davvero, Valentina non è sincera'. Gemma nell'intervista per il magazine di U&D ha ammesso di essere rimasta colpita positivamente da ...