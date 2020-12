Twitch contro abusi, incitamento all'odio e molestie sessuali (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ogni giorno, milioni di persone si riuniscono su Twitch per condividere la loro passione e le loro abilità, sostenere i loro streamer preferiti e connettersi con gli amici. Le community su Twitch sono molto diversificate e crescono rapidamente, al punto da rappresentare quasi tutti gli interessi, i background e le lingue di tutto il mondo. Man mano che Twitch si sviluppa, è necessario rivedere e aggiornare le policy volte a garantire che tutti gli streamer e tutte le community possano creare contenuti sulla piattaforma in tutta sicurezza. Oggi Twitch introduce una policy aggiornata in materia di incitamento all'odio e molestie. Questa nuova policy entrerà in vigore il 22 gennaio 2021. I contenuti creati a partire dal 22 gennaio saranno valutati secondo le nuove linee ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ogni giorno, milioni di persone si riuniscono super condividere la loro passione e le loro abilità, sostenere i loro streamer preferiti e connettersi con gli amici. Le community susono molto diversificate e crescono rapidamente, al punto da rappresentare quasi tutti gli interessi, i background e le lingue di tutto il mondo. Man mano chesi sviluppa, è necessario rivedere e aggiornare le policy volte a garantire che tutti gli streamer e tutte le community possano creare contenuti sulla piattaforma in tutta sicurezza. Oggiintroduce una policy aggiornata in materia diall'. Questa nuova policy entrerà in vigore il 22 gennaio 2021. I contenuti creati a partire dal 22 gennaio saranno valutati secondo le nuove linee ...

Eurogamer_it : Twitch contro odio, abusi e molestie sessuali #Twitch - MuseCOM : Twitch sciopero per chiedere trasparenza Iscriviti alle newsletter di CnR Comunicazione nella Ristorazione, per re… - marysole77 : RT @E_Silvestrin: STASERA ALLE 21:30 su - DarthMaddie_ : RT @perchetendenza: #nostreamday: Perché oggi è stata indetta una giornata di sciopero di streamer e pubblico su Twitch come segno di solid… - DDavide1805 : RT @perchetendenza: #nostreamday: Perché oggi è stata indetta una giornata di sciopero di streamer e pubblico su Twitch come segno di solid… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitch contro Twitch: Nuova policy su incitamento all’odio e molestie AmicoPc.com Internet Blog Twitch: Nuova policy su incitamento all’odio e molestie

Ogni giorno, milioni di persone si riuniscono su Twitch per condividere la loro passione e le loro abilità, sostenere i loro streamer preferiti e ...

Ungheria e Polonia: i "fasci cristiani" insanzionabili che sono così simili a Erdogan

Liberticidi, comprimono i diritti delle minoranze, nemici della libertà di stampa, iper-nazionalismo e magistratura al servizio del potere. L'unica differenza è la religione che entrambi usano come ar ...

Twitch: Nuova policy su incitamento all'odio e molestie

Oggi Twitch introduce una policy aggiornata in materia di incitamento all’odio e molestie. Questa nuova policy entrerà in vigore il 22 gennaio 2021. I contenuti creati a partire dal 22 gennaio...

Twitch nella bufera tra accuse di sessismo, razzismo e ...

Lo streamer e dipendente di Twitch Hassan Bokhari è stato uno degli accusati di abusi sessuali e aggressioni. Kotaku ha riferito a settembre che Bokhari non è più impiegato presso l'azienda e,...

Twitch: Nuova policy su incitamento all’odio e molestie ...

Oggi Twitch introduce una policy aggiornata in materia di incitamento all’odio e molestie. Questa nuova policy entrerà in vigore il 22 gennaio 2021. I contenuti creati a partire dal 22 gennaio saranno valutati secondo le nuove linee guida. Questi cambiamenti hanno lo scopo di proteggere meglio la community, non di essere punitivi.

Ogni giorno, milioni di persone si riuniscono su Twitch per condividere la loro passione e le loro abilità, sostenere i loro streamer preferiti e ...Liberticidi, comprimono i diritti delle minoranze, nemici della libertà di stampa, iper-nazionalismo e magistratura al servizio del potere. L'unica differenza è la religione che entrambi usano come ar ...Oggi Twitch introduce una policy aggiornata in materia di incitamento all’odio e molestie. Questa nuova policy entrerà in vigore il 22 gennaio 2021. I contenuti creati a partire dal 22 gennaio...Lo streamer e dipendente di Twitch Hassan Bokhari è stato uno degli accusati di abusi sessuali e aggressioni. Kotaku ha riferito a settembre che Bokhari non è più impiegato presso l'azienda e,...Oggi Twitch introduce una policy aggiornata in materia di incitamento all’odio e molestie. Questa nuova policy entrerà in vigore il 22 gennaio 2021. I contenuti creati a partire dal 22 gennaio saranno valutati secondo le nuove linee guida. Questi cambiamenti hanno lo scopo di proteggere meglio la community, non di essere punitivi.