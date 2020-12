Trono over, la furia della dama Aurora contro Armando: “Sei una me**a!” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Puntata incandescente quella di oggi di Uomini e Donne e nonostante qualche anticipazione che circola in rete assistere al caos nato in studio durante il Trono over è cosa decisamente diversa. Protagonisti Armando Incarnato e la dama Aurora che hanno avuto un’accesa lite. Uomini e Donne Trono over, le critiche d’Armando sul ritorno d’Aurora Come L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 10 dicembre 2020) Puntata incandescente quella di oggi di Uomini e Donne e nonostante qualche anticipazione che circola in rete assistere al caos nato in studio durante ilè cosa decisamente diversa. ProtagonistiIncarnato e lache hanno avuto un’accesa lite. Uomini e Donne, le critiche d’sul ritorno d’Come L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

annakiara119 : RT @LillyBi1: Ma è un ragazzino ma perché scendete nel trono over non siete credibili dai #uominiedonne - LillyBi1 : Ma è un ragazzino ma perché scendete nel trono over non siete credibili dai #uominiedonne - bellapeme8 : Ok ora però parlate un po’ del trono over, vvb ?? #uominiedonne - massimook10 : Io che aspetto la fine del trono over e poi il classico è na 'cagata pazzesca' #uominiedonne - Bordnassela : Che palle il trono classico, torniamo a parlare delle zoccolate degli over? #uominiedonne -