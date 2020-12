Swatch e MAXXI: insieme per sostenere l’arte contemporanea (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’arte contemporanea torna al centro della scena grazie alla collaborazione, lunga un anno, tra lo Swatch Art Peace Hotel di Shanghai, un luogo speciale dedicato agli artisti, e il MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo dedicato alla creatività contemporanea. Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’arte contemporanea torna al centro della scena grazie alla collaborazione, lunga un anno, tra lo Swatch Art Peace Hotel di Shanghai, un luogo speciale dedicato agli artisti, e il MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo dedicato alla creatività contemporanea.

