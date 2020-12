Sconfitta indolore per la Roma a Sofia in Europa League (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sofia (BULGARIA) (ITALPRESS) – Una Roma già qualificata ai sedicesimi di finale da prima del girone perde 3-1 allo Stadion Vasil Levski contro il Cska Sofia nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Tanti errori e tanta superficialità per i giallorossi in una partita che poteva essere utile per il Ranking Uefa e per fornire buone indicazioni a Fonseca in vista dei prossimi impegni. Senza Dzeko, Mkhitaryan, Cristante, Spinazzola e Ibanez, lasciati a riposo in vista del match di domenica contro il Bologna, la Roma è guidata da Pedro, squalificato in Serie A dopo il rosso rimediato contro il Sassuolo. Con lui tante seconde linee e tre 2002: Boer, Bamba e Milanese. Ed è proprio quest’ultimo a siglare la rete dell’1-1 dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Tiago ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 dicembre 2020)(BULGARIA) (ITALPRESS) – Unagià qualificata ai sedicesimi di finale da prima del girone perde 3-1 allo Stadion Vasil Levski contro il Cskanell’ultima giornata della fase a gironi di. Tanti errori e tanta superficialità per i giallorossi in una partita che poteva essere utile per il Ranking Uefa e per fornire buone indicazioni a Fonseca in vista dei prossimi impegni. Senza Dzeko, Mkhitaryan, Cristante, Spinazzola e Ibanez, lasciati a riposo in vista del match di domenica contro il Bologna, laè guidata da Pedro, squalificato in Serie A dopo il rosso rimediato contro il Sassuolo. Con lui tante seconde linee e tre 2002: Boer, Bamba e Milanese. Ed è proprio quest’ultimo a siglare la rete dell’1-1 dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Tiago ...

