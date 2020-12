Resilienza | cos’è e come svilupparla per vivere meglio

Leggi su dilei

(Di giovedì 10 dicembre 2020)(dal latino resilis, che significa rimbalzare, ritornare in fretta) è un termine sempre più in voga, soprattutto in questi ultimi tempi. Si tratta di una parola dal significato diverso da “resistenza”, benché il contesto in cui si sviluppa questa capacità risulti sovrapponibile: un evento difficile da affrontare. Situazioni stressanti o anche traumi sono infatti legati a ciò che si intende per. Abbiamo approfondito il tema con l’aiuto della dottoressa Chiara Alfano, Psicologa sistemico-relazionale.Cosa significa esattamente questo termine? «Laindica il processo attraverso il quale reagiamo a eventi traumatici o stressanti e riorganizziamo in maniera positiva la nostra vita e il nostro futuro. Rappresenta la capacità di riprendersi e di uscire più ...