Otto azzurre a Courchevel Doppio slalom gigante nel week-end per la Coppa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono Otto le azzurre che sabato e domenica prossimi saranno impegnate nei due slalom gigante di cdm di Courchevel. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Federica Brignone , Marta Bassino, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sonoleche sabato e domenica prossimi saranno impegnate nei duedi cdm di. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Federica Brignone , Marta Bassino, ...

Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino tra le otto azzurre convocate per il doppio appuntamento di Co… - AnsaLombardia : Sci : cdm; otto azzurre per due giganti Courchevel. Brignone vinse lo scorso anno | #ANSA - Ansa_Piemonte : Sci : cdm; otto azzurre per due giganti Courchevel. Brignone vinse lo scorso anno #ANSA - AnsaTrentinoAA : Sci : cdm; otto azzurre per due giganti Courchevel. Brignone vinse lo scorso anno |#ANSA - neveitaliasport : RT @neveitalia: Le otto azzurre scelte per Courchevel: torna a gareggiare in gigante Elena Curtoni #FISAlpine #AlpineSkiing #9Dicembre #sci… -