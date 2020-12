Oroscopo Weekend – Le donne più scherzose dello zodiaco | ecco quali sono

Leggi su giornal

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Interessanti, divertenti e alla mano, quasi nulla sembra offenderle: alcune rappresentantisconfinato mondo femminile, notoriamente costellato da una miriade di profili differenti,decisamente dinstinguibili per il loro fare molto affabile, risultando sempre pronte allo scherzo e portate a prendere quasi ogni situazione con il sorriso.lepiù: Scorpione Bisogna capirle prima di giudicarle, e ciò vale anche sotto il punto di vista della simpatia: la Scorpione non ama gli scherzi classici, le barzellette volgari, ma ciò non significa che sia eccessivamente “seriosa”, anzi, può essere di grande compagnia essendo dotata di spirito di osservazione, dote che la permette di prendere ...