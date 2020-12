Morte Paolo Rossi, il messaggio di cordoglio dell’Inter (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’Inter ricorda Paolo Rossi nel giorno della sua scomparsa Una notizia di dolore per tutto il mondo del calcio italiano. Nella notte si è spento Paolo Rossi, eroe con l’Italia nel Mondiale del 1982 in Spagna, guidando gli Azzurri alla vittoria finale. Ecco il messaggio di cordoglio dell’Inter. “FC Internazionale Milano, assieme ai tifosi in tutto il mondo, si unisce al cordoglio per la scomparsa di Paolo Rossi e, nel ricordarlo, abbraccia i suoi familiari”. Quanto dura un attimo? L’11 luglio 1982 molti di noi non c’erano ancora, eppure tutti sanno che quel giorno, al Santiago Bernabeu, si verificò un miracolo – laico – tutto italiano. Azzurro di gloria, in lingua spagnola: Mundial, per noi, vuol dire una ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’Inter ricordanel giorno della sua scomparsa Una notizia di dolore per tutto il mondo del calcio italiano. Nella notte si è spento, eroe con l’Italia nel Mondiale del 1982 in Spagna, guidando gli Azzurri alla vittoria finale. Ecco ildi. “FC Internazionale Milano, assieme ai tifosi in tutto il mondo, si unisce alper la scomparsa die, nel ricordarlo, abbraccia i suoi familiari”. Quanto dura un attimo? L’11 luglio 1982 molti di noi non c’erano ancora, eppure tutti sanno che quel giorno, al Santiago Bernabeu, si verificò un miracolo – laico – tutto italiano. Azzurro di gloria, in lingua spagnola: Mundial, per noi, vuol dire una ...

