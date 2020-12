Luciana Littizzetto denunciata? Tutto legato a una sua frase

Leggi su youmovies

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Guai in vista per, che a quanto sarebbe stata protagonista di una battuta infelice finita nell’occhio del ciclone.si troverebbe a quanto pare nei guai per alcune frasi pronunciate nei confronti di un personaggio molto famoso, che non sono proprio piaciute. Laè ormai un volto molto noto e apprezzato