Luciana Lamorgese è risultata positiva al Covid-19

Il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese è risultata positiva al coronavirus, ha confermato il Governo. Infatti secondo una breve dichiarazione del Governo, era stata sottoposta a un test di routine e aveva appreso i risultati mentre partecipava a una riunione dei Ministri. I due Ministri seduti accanto a lei, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ed il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, sono attualmente in isolamento. Comunque, tutti i presenti indossavano le mascherine sanitarie e rispettavano la distanza sociale, ha assicurato il Governo. Luciana Lamorgese è il secondo membro del Governo a risultare positivo al test Covid-19. Il primo è stato il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie della Repubblica Italiana Francesco Boccia, risultato ...

AlfonsoBonafede : Auguri di pronta guarigione alla ministra Luciana Lamorgese. Io e il ministro @luigidimaio, accanto a lei durante i… - TeresaBellanova : Un augurio di pronta guarigione alla Ministra #Lamorgese, risultata positiva al covid, seppur asintomatica, e costr… - pdnetwork : La ministra Luciana Lamorgese è purtroppo risultata positiva al Covid-19. Come democratiche e democratici ci tenia… - Ale79Friul : RT @Libero_official: 'Se la #Lamorgese è positiva al #coronavirus e non sa come si è contagiata, significa che il #governo non ci ha capito… - anna29723176 : RT @Libero_official: 'Se la #Lamorgese è positiva al #coronavirus e non sa come si è contagiata, significa che il #governo non ci ha capito… -