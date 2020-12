Liverpool, Klopp ci ripensa: “Var? Credevo fosse un bene ma adesso…” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Era già sicura del primo posto nel proprio girone ma il Liverpool ci teneva a vincere contro i meno blasonati del girone di Champions League del Midtjylland. Eppure, l'esito della gara, ha detto 1-1. Dopo l'iniziale vantaggio di Salah, i padroni di casa non hanno mollato e grazie anche alla Var hanno pareggiato la sfida. Diverse le situazioni contestate in cui è stato reso necessario l'intervento della tecnologia, spesso però, troppo lento. Almeno è questo quello che crede Jurgen Klopp. Il manager dei Reds ha voluto commentare quanto accaduto nella sfida di Coppa polemizzando soprattutto sulle tempistiche.Klopp: "Credevo il Var fosse un bene ma ora..."caption id="attachment 1063253" align="alignnone" width="512" Liverpool Klopp (getty ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) Era già sicura del primo posto nel proprio girone ma ilci teneva a vincere contro i meno blasonati del girone di Champions League del Midtjylland. Eppure, l'esito della gara, ha detto 1-1. Dopo l'iniziale vantaggio di Salah, i padroni di casa non hanno mollato e grazie anche alla Var hanno pareggiato la sfida. Diverse le situazioni contestate in cui è stato reso necessario l'intervento della tecnologia, spesso però, troppo lento. Almeno è questo quello che crede Jurgen. Il manager dei Reds ha voluto commentare quanto accaduto nella sfida di Coppa polemizzando soprattutto sulle tempistiche.: "il Varunma ora..."caption id="attachment 1063253" align="alignnone" width="512"(getty ...

