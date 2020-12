(Di venerdì 11 dicembre 2020) Carlo Signorelli, igienista del San Raffaele di Milano, spiega come limitare i rischi di contagio. "Meglio non scendere sotto al metro e mezzo di distanza. Niente abbracci né canti. Attenzione a non condividere bicchieri, posate e piatti. Evitare di passarsi il telefono per gli...

cronaca_news : Le dieci regole per il pranzo di Natale - alessioteresi1 : @aghielmo @Carchia Sciocchezza. Ci sono delle regole e queste regole la Virtus le ha rispettate fino a dieci giorni… - Latina_Oggi : #Latina. Corsa ai regali di Natale, dieci regole d’oro contro le truffe sul web - fedepiacentini : Le dieci regole del successo della #scrittrice più amata dai bambini! #scrivere #scrittura #libri #romanzi - LeonhardHahn : Bella intervista di @giovannifloris3 a @antoniopolito1 e complimenti a Lui che in poco meno di dieci minuti è riusc… -

Ultime Notizie dalla rete : dieci regole

La Repubblica

Come saranno le feste di Natale e Capodanno quest’anno in Europa, che sta ancora affrontando la pandemia di Coronavirus? Il governo italiano ha ...UDINE. «La pressione in Pronto soccorso resta ancora molto alta». Il direttore Mario Calci non esita nel dirlo. Ci sono ancora pazienti Covid in attesa di essere ricoverati, alcuni dei quali da qualch ...