L’artista Fausto Roma e le spumantiere di design

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il famosissimo artistaha ideato per l’azienda AGAuna serie didando vita a pezzi unici, dall’animo eccentrico., con il suo amore per i colori forti, colori vivaci, ha voluto fornire ad oggetti di uso comune come una spumantiera un’ anima, a tratti arcana, frutto di un’arte indubbiamente affascinante. Dal 1977 incanta con opere piene di simbolismo, riesce a raccontare il valore simbolico che si cela dietro i segni mediante i quali è possibile esprimere emozioni pure. Pittore e scultore, le opere disono conosciute in tutto il Mondo, le sue opere infatti hanno viaggiato daa Osaka e non solo. Egli infatti può vantare il fatto che una sua opera, più precisamente una ...