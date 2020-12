La gaffe di Alberto Matano: "Come sta Luciana?". Ma lei è morta - (Di giovedì 10 dicembre 2020) Francesca Galici Momento di forte imbarazzo su Rai1 per Alberto Matano, protagonista di una gaffe clamorosa con il suo inviato in diretta da Trento Da marzo, i programmi televisivi raccontano l'epidemia di coronavirus nel Paese anche attraverso le storie del popolo, degli italiani messi in ginocchio dalla pandemia. Raccontano il dramma dei malati, quello di chi non c'è più e delle loro famiglie. I programmi di infotainment del mattino e del pomeriggio sono tra i narratori più costanti del dramma del Paese ma, Come ha dimostrato Alberto Matano nella puntata in onda ieri, basta un attimo di disattenzione per scivolare in clamorose gaffe con ampia risonanza. nodo 1873203 Il conduttore de La vita in diretta racconta il coronavirus su Rai1 dallo scorso ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Francesca Galici Momento di forte imbarazzo su Rai1 per, protagonista di unaclamorosa con il suo inviato in diretta da Trento Da marzo, i programmi televisivi raccontano l'epidemia di coronavirus nel Paese anche attraverso le storie del popolo, degli italiani messi in ginocchio dalla pandemia. Raccontano il dramma dei malati, quello di chi non c'è più e delle loro famiglie. I programmi di infotainment del mattino e del pomeriggio sono tra i narratori più costanti del dramma del Paese ma,ha dimostratonella puntata in onda ieri, basta un attimo di disattenzione per scivolare in clamorosecon ampia risonanza. nodo 1873203 Il conduttore de La vita in diretta racconta il coronavirus su Rai1 dallo scorso ...

francogarna : La gaffe di Alberto Matano: 'Come sta Luciana?'. Ma lei è morta - fanpage : Alberto Matano, che gaffe a #lavitaindiretta - SerieTvserie : “Come sta Luciana?”. Ma la donna è morta. Gaffe di Alberto Matano a La Vita in Diretta - tvblogit : “Come sta Luciana?”. Ma la donna è morta. Gaffe di Alberto Matano a La Vita in Diretta -