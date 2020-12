Inter: gli chiedono di Eriksen, ma Conte non capisce… – VIDEO (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non capendo una domanda su Christian Eriksen, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha evitato di dare una risposta sull’utilizzo del giocatore danese Era ampiamente visibile la delusione sul volto di Antonio Conte dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk che ha eliminato l’Inter dalla Champions League. Una delusione mischiata frustrazione che ha spinto il tecnico nerazzurro a glissare una domanda su Christian Eriksen da parte di un giornalista straniero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non capendo una domanda su Christian, il tecnico dell’Antonioha evitato di dare una risposta sull’utilizzo del giocatore danese Era ampiamente visibile la delusione sul volto di Antoniodopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk che ha eliminato l’dalla Champions League. Una delusione mischiata frustrazione che ha spinto il tecnico nerazzurro a glissare una domanda su Christianda parte di un giornalista straniero. Leggi su Calcionews24.com

