Il come alzarsi dal letto può compromettere la giornata

alzarsi 'col piede sbagliato' può davvero compromettere l'intera giornata. Focalizzarsi su quanto stressante sarà il giorno che si prospetta davanti a noi potrebbe infatti mettere a rischio la concentrazione e aumentare la probabilità di errori, in special modo sul lavoro.Lo evidenzia uno studio del Center for Healthy Aging della Pennsylvania State University, pubblicato sulla rivista the Journals of Gerontology: Psychological Sciences. I ricercatori hanno scoperto che quando ci si sveglia percependo la giornata come stressante, la memoria di lavoro - che aiuta a imparare e 'conservare' le informazioni anche quando si è distratti - è inferiore. Per lo studio sono stati reclutati 240 adulti.Per due settimane, i partecipanti hanno risposto sette volte al giorno a delle domande suggerite da un'app per ...

Tutti i movimenti che facciamo, volontari o meno, ci fanno bruciare calorie. È questo il principio del NEAT, ovvero la termogenesi fuori dallo sport.

È inutile negarlo. Tra tradizioni cancellate, restrizioni sui viaggi, quarantene, tamponi e infinite ansie e stress, ci attende un Natale diverso dal solito. Se aggiungete un bambino che non può abbra ...

