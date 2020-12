George Clooney, ricovero d’urgenza per pancreatite: ora è a casa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Forti dolori allo stomaco dovuti ad una pancreatite hanno costretto George Clooney ad un ricovero d’urgenza in ospedale. L’attore americano ora sta meglio ed è a casa. Aveva da poco iniziato a girare il film ‘The midnight sky”, di cui è regista e protagonista, quando ha iniziato ad accusare forti dolori. La pancreatite è stata forse causata dalla repentina perdita dei pesi di George Clooney, che per motivi di copione è dovuto dimagrire in fretta. “Forse ho cercato di perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso”, ha detto l’attore al Mirror. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 10 dicembre 2020) Forti dolori allo stomaco dovuti ad unahanno costrettoad unin ospedale. L’attore americano ora sta meglio ed è a. Aveva da poco iniziato a girare il film ‘The midnight sky”, di cui è regista e protagonista, quando ha iniziato ad accusare forti dolori. Laè stata forse causata dalla repentina perdita dei pesi di, che per motivi di copione è dovuto dimagrire in fretta. “Forse ho cercato di perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso”, ha detto l’attore al Mirror. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Italia : Clooney ha la pancreatite, era dimagrito per film - Adnkronos : #GeorgeClooney ricoverato d'urgenza per pancreatite - Noovyis : (The Midnight Sky: George Clooney è stato ricoverato dopo aver perso 12 chili per il ruolo) Playhitmusic - - ParamountItalia : “Ho provato a perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso” #GeorgeClooney - barinewstv : Spettacolo – George Clooney ricoverato d’urgenza -