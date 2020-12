Cyberpunk 2077 è un mezzo disastro su PS4 e Xbox One e la presa in giro dei meme è virale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è stato finalmente lanciato e ora che le versioni per console sono in circolazione, stiamo dando la nostra prima occhiata al gioco in esecuzione su PlayStation 4 e Xbox One. Le prime impressioni, purtroppo, non sono eccezionali. Giocando alla versione per PS4 Eurogamer.net segnala prestazioni scadenti, framerate basso e pop-in di texture. Avvistata anche una sfocatura a bassa risoluzione nelle immagini e personaggi letteralmente "congelati". Ma non solo, ci sono anche PNG che non muovo la bocca mentre parlano. Secondo Tom Morgan di Digital Foundry (che ha fornito alcuni screenshot dell'analisi su PS4 base), Cyberpunk 2077 su PS4 sembra molto sfocato, con una risoluzione compresa tra 720p e 900p, e il framerate mentre si guida è quasi costantemente intorno a 20fps. Mentre ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 10 dicembre 2020)è stato finalmente lanciato e ora che le versioni per console sono in circolazione, stiamo dando la nostra prima occhiata al gioco in esecuzione su PlayStation 4 eOne. Le prime impressioni, purtroppo, non sono eccezionali. Giocando alla versione per PS4 Eurogamer.net segnala prestazioni scadenti, framerate basso e pop-in di texture. Avvistata anche una sfocatura a bassa risoluzione nelle immagini e personaggi letteralmente "congelati". Ma non solo, ci sono anche PNG che non muovo la bocca mentre parlano. Secondo Tom Morgan di Digital Foundry (che ha fornito alcuni screenshot dell'analisi su PS4 base),su PS4 sembra molto sfocato, con una risoluzione comtra 720p e 900p, e il framerate mentre si guida è quasi costantemente intorno a 20fps. Mentre ...

