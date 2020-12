Coronavirus: 'non abbandonate cure', campagna per malati reumatici e dermatologici (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic (Adnkronos Salute) - Interruzione della continuità terapeutica e conseguente peggioramento delle patologie: uno degli effetti collaterali della pandemia da Covid-19 è senza dubbio la difficoltà dei pazienti con patologie croniche di tenere sotto controllo la propria condizione clinica, una situazione che si sta prolungando anche seconda ondata della pandemia. A rischio anche i pazienti con malattie infiammatorie croniche reumatiche e dermatologiche che da mesi si recano sempre meno frequentemente in ospedali e ambulatori per visite di controllo o prime visite diagnostiche, con riflessi importanti in termini di tempi di accesso alle cure, mancata aderenza della terapia e aumento di riacutizzazioni e ricadute. Nasce così "Resta in contatto con il tuo medico", la campagna promossa da Anmar (Associazione nazionale malattie reumatiche) e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic (Adnkronos Salute) - Interruzione della continuità terapeutica e conseguente peggioramento delle patologie: uno degli effetti collaterali della pandemia da Covid-19 è senza dubbio la difficoltà dei pazienti con patologie croniche di tenere sotto controllo la propria condizione clinica, una situazione che si sta prolungando anche seconda ondata della pandemia. A rischio anche i pazienti con malattie infiammatorie croniche reumatiche e dermatologiche che da mesi si recano sempre meno frequentemente in ospedali e ambulatori per visite di controllo o prime visite diagnostiche, con riflessi importanti in termini di tempi di accesso alle, mancata aderenza della terapia e aumento di riacutizzazioni e ricadute. Nasce così "Resta in contatto con il tuo medico", lapromossa da Anmar (Associazione nazionale malattie reumatiche) e ...

ilpost : «Mi dispiace dal profondo del mio cuore, ma se il prezzo che dobbiamo pagare è avere 590 morti al giorno, allora no… - RegLombardia : #LNews Non solo continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-1) e nei reparti (-460), ma è anche reco… - Agenzia_Ansa : #Covid, sondaggio #Usa, solo metà popolazione vuole il vaccino. Un quarto degli americani adulti non vuole farsi va… - Penicottero13 : Il buon senso non appartiene ne a Barbara d'irso ne a quello schifo di trasmissione (che non è camp, è trash e bast… - ada_cavaliere : RT @colvieux: Mai visto la #merkel così agitata. Trovo umiliante si debba supplicare la gente di non assembrarsi a #Natale per evitare mort… -