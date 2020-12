Arcelor Mittal, firmato l’accordo: torna lo Stato nella produzione di acciaio Sigla in serata (Di venerdì 11 dicembre 2020) Invitalua ed Arcelor Mittal hanno Siglato l’intesa in serata. Ingresso dello Stato al 50 per cento, per salire fino al 60 per cento, nel gruppo produttore di acciaio che ha nello stabilimento siderurgico di Taranto il principale stabilimento. L'articolo Arcelor Mittal, firmato l’accordo: torna lo Stato nella produzione di acciaio <small class="subtitle">Sigla in serata</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Invitalua edhannoto l’intesa in. Ingresso delloal 50 per cento, per salire fino al 60 per cento, nel gruppo produttore diche ha nello stabilimento siderurgico di Taranto il principale stabilimento. L'articololodi in proviene da Noi Notizie..

