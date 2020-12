007 Operazione Suono | presentazione in streaming del nuovo libro di Michelangelo Iossa

ZoomMagazineIT : ‘007 operazione suono’, Michelangelo Iossa presenta il suo libro su Facebook: appuntamento per il 16 dicembre - wolvie_00 : Ieri sera ho visto Operazione U.N.C.L.E e oltre a scoprire che è stato girato letteralmente dietro casa mia mi sono… - smartyteacher : RT @michelangeloios: '007 Operazione Suono' di Michelangelo Iossa su PROTOCOLLO BOND • 7 dicembre 2020 #007operazionesuono #rogiosieditore… - michelangeloios : '007 Operazione Suono' di Michelangelo Iossa su PROTOCOLLO BOND • 7 dicembre 2020 #007operazionesuono… - lapennanelcass : Segnalazione: 007 Operazione Suono, il libro di Michelangelo Iossa -

Ultime Notizie dalla rete : 007 Operazione

Zoom Magazine

Mercoledì 16 dicembre presentazione in streaming sulla pagina Facebook Rogiosi di 007 Operazione Suono (il nuovo libro di Michelangelo Iossa dedicato a James Bond).Mercoledì 16 dicembre presentazione in streaming sulla pagina Facebook Rogiosi di 007 Operazione Suono (il nuovo libro di Michelangelo Iossa dedicato ai film e alle colonne sonore del celeberrimo agen ...Penultimo appuntamento del calendario di presentazioni in streaming organizzato da Rogiosi Editore. L’iniziativa propone, mercoledì 16 dicembre, alle 19, “007 Operazione Suono” di Michelangelo Iossa.