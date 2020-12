Zara Phillips incinta del terzo figlio | in arrivo un altro nipote per la regina

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La famiglia reale cresce ancora. Una bella notizia per Elisabetta II, alla vigilia di Natale, arriva dalla nipote Zara Phillips, figlia della principessa Anna. La 39enne, ex campionessa olimpica di equitazione, e il marito Mike Tindall, ex giocatore di rugby, sono in attesa del terzo figlio. Ad annunciare la nuova gravidanza reale è stato lui, in un modo poco convenzionale per i Windsor: in una puntata del suo podcast, e non tramite comunicato ufficiale di Buckingham Palace.