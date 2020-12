Uno sceicco arabo acquista la squadra più anti-araba d’Israele

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Hamad Bin Khalifa Al Nahyan è il figlio del leader degli Emirati Arabi Uniti Khalifa bin Zayed Al Nahyan. E hato il 50% del Beitar Jerusalem FC, il club più, uno dei piùchi del Paese. La sua tifoseria, la “Familia” è nota per essere xenofoba, di estrema destra e soprattutto. Ha preso parte attivamente agli scontri nelle manifestazioni contro l’annessione. E i tifosi da quelle parti contano: ancora oggi il Beitar è l’unicadel campionato che non ha mai avuto un calciatorein rosa. E gli arabi rappresentano il 20% della popolazione. Lo, cugino del principe Mohammed bin Zayed – proprietario del Manchester City – si è impegnato a ...

La Gazzetta dello Sport

Nella scia degli Accordi di Abramo uno sceicco degli Emirati arabi uniti, Hamad bin Khalifa al-Nahyan, ha acquistato quasi il 50 per cento della proprietà del club calcistico Beitar Gerusalemme, la cui tifoseria, la "Familia", è xenofoba e di estrema destra.