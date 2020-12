Traffico Roma del 09-12-2020 ore 19:30 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare Traffico ha maggiormente concentrato in carreggiata interna tra gli svincoli Ardeatina e puntina rallentamenti per Gran parte delle pomeriggio su tutto il tratto tra Trionfale Prenestina anche per la presenza di un incidente in prossimità dell’ospedale Sant’Andrea in esterna circolazione sostenuta e rallentata ma senza ulteriori disagi di rilievo tra l’autostrada di Fiumicino e via Tuscolana rallentamenti su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi è diretto verso San Giovanni stessa situazione anche nella galleria Giovanni XXIII a partire da via della Camilluccia fino a via Pineta Sacchetti ancora prudenza sulla Pontina a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto nella prossimità di Tor de’ Cenci problemi anche alla sede ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulareha maggiormente concentrato in carreggiata interna tra gli svincoli Ardeatina e puntina rallentamenti per Gran parte delle pomeriggio su tutto il tratto tra Trionfale Prenestina anche per la presenza di un incidente in prossimità dell’ospedale Sant’Andrea in esterna circolazione sostenuta e rallentata ma senza ulteriori disagi di rilievo tra l’autostrada di Fiumicino e via Tuscolana rallentamenti su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi è diretto verso San Giovanni stessa situazione anche nella galleria Giovanni XXIII a partire da via della Camilluccia fino a via Pineta Sacchetti ancora prudenza sulla Pontina a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto nella prossimità di Tor de’ Cenci problemi anche alla sede ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - VAIstradeanas : 19:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-12-2020 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 09-12-2020 ore 18:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Nuovo ponte di collegamento tra Acilia e Fiumicino, priorità fondamentale per il rilancio del territorio

(AGR) Il Ponte della Scafa insieme al ponte sul Raccordo Anulare sono le uniche infrastrutture di collegamento fra il Comune di Roma ed il [...] ...

Strategia Ue, 30 milioni di auto a impatto zero entro il 2030

La Commissione europea è al lavoro per raggiungere entro i prossimi dieci anni, la neutralità climatica in almeno 100 città e incentivare ...

(AGR) Il Ponte della Scafa insieme al ponte sul Raccordo Anulare sono le uniche infrastrutture di collegamento fra il Comune di Roma ed il [...] ...La Commissione europea è al lavoro per raggiungere entro i prossimi dieci anni, la neutralità climatica in almeno 100 città e incentivare ...