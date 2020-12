The Game Awards 2020: il co-creatore di Dead Space rivelerà il suo nuovo gioco per PS5 e Xbox Series X/S (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Glen Schofield, il co-creatore della serie Dead Space che in seguito ha lavorato al franchise di Call of Duty, si prepara ad annunciare molto presto il suo primo gioco post-Activision. Il nuovo team di Schofield, Striking Distance Studios, annuncerà il suo primo gioco durante i The Game Awards di domani, 10 dicembre. Secondo l'organizzatore Geoff Keighley, questo sarà un gioco per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In precedenza era stato annunciato che Striking Distance stava sviluppando una "esperienza narrativa originale" nell'universo di PUBG. Tuttavia, non è chiaro se la rivelazione di domani svelerà questo progetto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Glen Schofield, il co-della serieche in seguito ha lavorato al franchise di Call of Duty, si prepara ad annunciare molto presto il suo primopost-Activision. Ilteam di Schofield, Striking Distance Studios, annuncerà il suo primodurante i Thedi domani, 10 dicembre. Secondo l'organizzatore Geoff Keighley, questo sarà unper PlayStation 5 eX/S. In precedenza era stato annunciato che Striking Distance stava sviluppando una "esperienza narrativa originale" nell'universo di PUBG. Tuttavia, non è chiaro se la rivelazione di domani svelerà questo progetto. Leggi altro...

