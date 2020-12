Si trasferisce in Brasile per cambiare vita: italiano ucciso in una rapina in casa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si trasferisce in Brasile per cambiare vita. Gabriele Gigli, 60 anni, è stato trovato senza vita venerdì mattina nel cortile della sua casa a Itaúnas, nel nord del Paese. Non sono chiare ancora le circostanze del decesso ma – stando a quanto riferisce il quotidiano online brasiliano “Tribuna” – il corpo presentava segni di violenza, probabilmente le conseguenza di una rapina. Tragedia in Brasile, dove un cittadino italiano originario del cesenate e identificato dai Comitati Italiani all’Estero (Com.it.es) come Gabriele Gigli, 60 anni, è stato trovato senza vita venerdì mattina nel cortile della sua casa a Itaúnas, nel nord del Paese. Non sono chiare ancora le circostanze del decesso ma – stando a ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Siinper. Gabriele Gigli, 60 anni, è stato trovato senzavenerdì mattina nel cortile della suaa Itaúnas, nel nord del Paese. Non sono chiare ancora le circostanze del decesso ma – stando a quanto riferisce il quotidiano online brasiliano “Tribuna” – il corpo presentava segni di violenza, probabilmente le conseguenza di una. Tragedia in, dove un cittadinooriginario del cesenate e identificato dai Comitati Italiani all’Estero (Com.it.es) come Gabriele Gigli, 60 anni, è stato trovato senzavenerdì mattina nel cortile della suaa Itaúnas, nel nord del Paese. Non sono chiare ancora le circostanze del decesso ma – stando a ...

È morto per le complicanze di un problema cardiaco. Era stato ricoverato il giorno dopo la morte di Maradona: era stato vice campione del mondo con la Nazionale nel 2014 in Brasile ...

Non tornerà in Romagna la salma di Gabriele Gigli: il cesenate ucciso in Brasile nell’ambito di quello che le indagini in corso indicano come potenzialmente ...

