Rifiuti e camorra, Procura Generale chiede 12 anni in appello per Nicola Cosentino (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Procura Generale di Napoli ha chiesto 12 anni di carcere per l’ex sottosegretario all’Economia Nicola Cosentino nell’ambito dell’appello del processo Eco4, che vede Cosentino imputato per concorso esterno in associazione camorristica in relazione alla gestione, ritenuta politica-mafiosa, di un Consorzio che nel Casertano si occupava nei primi anni duemila di raccolta dei Rifiuti. In primo grado, l’ex coordinatore regionale di Forza Italia era stato condannato, dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a nove anni perché riconosciuto come il “referente nazionale del clan dei Casalesi”, almeno fino al 2004; la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli aveva presentato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLadi Napoli ha chiesto 12di carcere per l’ex sottosegretario all’Economianell’ambito dell’del processo Eco4, che vedeimputato per concorso esterno in associazione camorristica in relazione alla gestione, ritenuta politica-mafiosa, di un Consorzio che nel Casertano si occupava nei primiduemila di raccolta dei. In primo grado, l’ex coordinatore regionale di Forza Italia era stato condannato, dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a noveperché riconosciuto come il “referente nazionale del clan dei Casalesi”, almeno fino al 2004; la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli aveva presentato ...

CarieriF : RT @ElioLannutti: Mafie e virus sono fatti l'uno per l'altro.“Col virus si fanno i soldi”. Così parlava lo scorso maggio Salvatore Emolo, s… - RussoMu : RT @ElioLannutti: Mafie e virus sono fatti l'uno per l'altro.“Col virus si fanno i soldi”. Così parlava lo scorso maggio Salvatore Emolo, s… - microcerotis : RT @ElioLannutti: Mafie e virus sono fatti l'uno per l'altro.“Col virus si fanno i soldi”. Così parlava lo scorso maggio Salvatore Emolo, s… - ElioLannutti : Mafie e virus sono fatti l'uno per l'altro.“Col virus si fanno i soldi”. Così parlava lo scorso maggio Salvatore Em… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti camorra Rifiuti e camorra, Procura Generale chiede 12 anni in appello per Nicola Cosentino anteprima24.it CUB E SOSPETTI DI CAMORRA. Le Pagine Gialle dei due super ingegneri erano solo quelle di LUSCIANO e PARETE

Per una migliore esperienza sul sito Casertace ti chiediamo di disattivare AdBlock.La pubblicità su questo sito è importante per il successo della nostra testata. TRENTOLA DUCENTA – (g.g.) Non ha dubb ...

Rifiuti Sicilia: Prestigiacomo incalza contro Lombardo

“A Lombardo e Lumia ricordo rispettosamente il dato di fatto che dove il ciclo dei rifiuti funziona, in Europa, ci sono i termovalorizzatori; dove invece funzionano mafia e camorra ci sono le discaric ...

Per una migliore esperienza sul sito Casertace ti chiediamo di disattivare AdBlock.La pubblicità su questo sito è importante per il successo della nostra testata. TRENTOLA DUCENTA – (g.g.) Non ha dubb ...“A Lombardo e Lumia ricordo rispettosamente il dato di fatto che dove il ciclo dei rifiuti funziona, in Europa, ci sono i termovalorizzatori; dove invece funzionano mafia e camorra ci sono le discaric ...