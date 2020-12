Recovery: Conte, 'colossale fraintendimento, politica mai commissariata'/Adnkronos (2) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - "In ogni caso - tiene a precisare il presidente del Consiglio, fugando dubbi - torneremo a confrontarci nella sede propria che per il governo è il Consiglio dei ministri e sono certo che troveremo la formula giusta per garantire e assicurare all'Italia e a tutti gli italiani la possibilità di vincere questa scommessa, di spendere in pochi anni 209 miliardi. Lo faremo con questa struttura minima e senza centinaia di commissari". (di Ileana Sciarra) Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) () - "In ogni caso - tiene a precisare il presidente del Consiglio, fugando dubbi - torneremo a confrontarci nella sede propria che per il governo è il Consiglio dei ministri e sono certo che troveremo la formula giusta per garantire e assicurare all'Italia e a tutti gli italiani la possibilità di vincere questa scommessa, di spendere in pochi anni 209 miliardi. Lo faremo con questa struttura minima e senza centinaia di commissari". (di Ileana Sciarra)

matteograndi : Come sempre in Italia i temi non si valutano nel merito ma in base a chi li propone. E visto che Renzi non piace no… - CarloCalenda : Nella bozza di Recovery Plan del Governo Conte, la parte sul chi (piramide e governance) è di gran lunga più approf… - sandrogozi : Per ispirare #Conte sul Recovery Plan ???? un disegnino di France Relance ???? Buon lavoro senza task force presidente - martamacbeal : Conte a Renzi: 'Colossale fraintendimento su struttura di missione per il Recovery plan. L'ok finale è sempre del c… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Mes 9 senatori #M5s non hanno partecipato al voto, 4 erano 'gustificati'. Due hanno votato contro #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Conte Recovery: Conte, spiragli positivi su negoziato in Ue - Ultima Ora Agenzia ANSA Recovery: Conte, 'colossale fraintendimento, politica mai commissariata'/Adnkronos

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Sulla governance del Recovery -la struttura che vigilerà e monitorerà sulle risorse che arriveranno all'Italia- "c'è stato un colossale fraintendimento: i responsabili di mi ...

MES, sì del Senato alla risoluzione di maggioranza. È scontro tra Renzi e Conte

La mozione di maggioranza sul MES è stata approvata dall’aula del Senato con 156 voti a favore, 129 voti contrari e 4 astenuti ...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Sulla governance del Recovery -la struttura che vigilerà e monitorerà sulle risorse che arriveranno all'Italia- "c'è stato un colossale fraintendimento: i responsabili di mi ...La mozione di maggioranza sul MES è stata approvata dall’aula del Senato con 156 voti a favore, 129 voti contrari e 4 astenuti ...