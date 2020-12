Patrizia De Blanck non andrà ai programmi della D’Urso “sono offesa”

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Deè da uscita dalla casa del GF Vip, ma ha dichiarato che nonospite ai, perché è offesa? Sono in molti gli ex gieffini che, una volta usciticasa, hanno concesso un’intervista all’amatissima Barbara, ma non la contessa deDe, infatti, non solo