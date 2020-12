Padre separato fugge con le due bimbe dal municipio di Ottaviano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOttaviano (Na) – I genitori si stanno separando e il giudice ordina che il Padre possa avere con le bambine solo incontri protetti, nella sede dei servizi sociali del Comune, dopo che una perizia medica ha evidenziato difficoltà psicologiche da parte dell’uomo. Incontri protetti, appunto: ma il 26 novembre succede che il papà esca dal municipio senza essere fermato, e porti via senza autorizzazione le due bimbe in auto, gettando la madre nel panico e costringendo i carabinieri a intervenire per ottenere che l’uomo le riconduca al Comune. Come riporta l’Ansa il caso si svolge a Ottaviano, e ora l’avvocato Maria Rosaria Avino, legale della madre, si rivolge al tribunale di Nola e al Comune vesuviano, invocando la sospensione degli incontri protetti e altri ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – I genitori si stanno separando e il giudice ordina che ilpossa avere con le bambine solo incontri protetti, nella sede dei servizi sociali del Comune, dopo che una perizia medica ha evidenziato difficoltà psicologiche da parte dell’uomo. Incontri protetti, appunto: ma il 26 novembre succede che il papà esca dalsenza essere fermato, e porti via senza autorizzazione le duein auto, gettando la madre nel panico e costringendo i carabinieri a intervenire per ottenere che l’uomo le riconduca al Comune. Come riporta l’Ansa il caso si svolge a, e ora l’avvocato Maria Rosaria Avino, legale della madre, si rivolge al tribunale di Nola e al Comune vesuviano, invocando la sospensione degli incontri protetti e altri ...

