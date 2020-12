Ospite a X Factor minacciato sui social: paura per il rapper (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un rapper ha espresso la sua indignazione per l’eliminazione di Mydrama da X Factor non è stata Per lui arrivano minacce di morte sui social. Il talent show, X Factor, sta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Unha espresso la sua indignazione per l’eliminazione di Mydrama da Xnon è stata Per lui arrivano minacce di morte sui. Il talent show, X, sta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

silvia_one : Comunque credo che il promo di x factor sia stato pensato proprio male. Dire ospite madame e super ospiti i negroam… - borntolovebike : Sofia Tornambene ospite della finale di X Factor ?? - AndreaCal2 : Credo che questa rimarrà sempre e per sempre la mia live performance prefe di sempre. ?? - semedisesamo : giovedì c'è harry potter e l'ordine della fenice, ma c'è anche la finale di X Factor...non seguirò la finale ma se… - maplewhite1912 : RT @colas: A me che scriva e parli di musica anche chi non ne capisce una mazzaccia non mi dà fastidio, ma il fatto che c'è gente che crede… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospite Factor X Factor, attesa per la finale. Tra gli ospiti Sofia Tornambene Sky Tg24 X Factor, attesa per la finale. Tra gli ospiti Sofia Tornambene

La vincitrice di #XF13 torna a trovarci a distanza di un anno sul nuovo palco della Sky Wifi Arena. A battersi fino all'ultima nota saranno Casadilego, N.A.I.P., Blind e i Little Pieces of Marmelade.

Arisa spiega le differenze tra Amici e X Factor: “Qui con Maria mi sento più vera”

L'esperienza di Arisa come professoressa di canto del talent show di Canale 5 è iniziata da qualche settimana e la cantante sembra essere pienamente soddisfatta del suo percorso, come ha rivelato in u ...

La vincitrice di #XF13 torna a trovarci a distanza di un anno sul nuovo palco della Sky Wifi Arena. A battersi fino all'ultima nota saranno Casadilego, N.A.I.P., Blind e i Little Pieces of Marmelade.L'esperienza di Arisa come professoressa di canto del talent show di Canale 5 è iniziata da qualche settimana e la cantante sembra essere pienamente soddisfatta del suo percorso, come ha rivelato in u ...