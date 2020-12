Musei: Maxxi e Swatch insieme, al via collaborazione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Al via una collaborazione lunga 12 mesi tra il Maxxi e Swatch in occasione di due importanti ricorrenze: il decennale del Museo nazionale delle arti del XXI secolo e il decimo anno di attività di Swatch Art Peace Hotel, il progetto di residenza d'artista inaugurato nel 2011 a Shangai dove, grazie a Swatch, artisti di tutto il mondo soggiornano e lavorano immergendosi in una delle aree culturali più interessanti del sistema artistico internazionale. Questo sodalizio darà vita a diversi progetti creativi: due talk di artista, due mostre, tra cui a settembre 2021 quella con le opere più significative create allo Swatch Art e uno speciale 'Swatch X You' dedicato al Maxxi (disponibile dal 9 al 20 dicembre sul sito ecommerce ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Al via unalunga 12 mesi tra ilin occasione di due importanti ricorrenze: il decennale del Museo nazionale delle arti del XXI secolo e il decimo anno di attività diArt Peace Hotel, il progetto di residenza d'artista inaugurato nel 2011 a Shangai dove, grazie a, artisti di tutto il mondo soggiornano e lavorano immergendosi in una delle aree culturali più interessanti del sistema artistico internazionale. Questo sodalizio darà vita a diversi progetti creativi: due talk di artista, due mostre, tra cui a settembre 2021 quella con le opere più significative create alloArt e uno speciale 'X You' dedicato al(disponibile dal 9 al 20 dicembre sul sito ecommerce ...

