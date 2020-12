LIVE Inter-Shakhtar Donetsk 0-0 | Champions League in DIRETTA | in palio la qualificazione a San Siro

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.53 Sarà lo sloveno Slavko Vincic ad arbitrare la partita di: l’unico precedente è del 2014/15 quando l’perse 1-1 contro il Saint-Etienne. 20.51 È FINITA AD AMSTERDAM! L’Atalanta si qualifica agli ottavi di finale per il secondo anno di fila alla seconda partecipazione. 20.49 Loè secondo in campionato dietro la Dinamo Kiev, che è retrocessa in Europadal girone con Juventus e Barcellona vincendo lo scontro diretto con il Ferencvaros. 20.46 In Coppa Italia l’sfiderà in trasferta la Fiorentina: possibile derby ai quarti di finale contro il Milan che giocherà contro il Torino. 20.44 La squadra di Antonio Conte ha migliorato il trend nelle ...

Inter_TV : ?? LIVE-Pronti per #InterShakhtar? Seguite con noi il pre partita!@lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo - UEFAcom_it : Ecco l'Inter! ???? SEGUI Inter-Shakhtar Donetsk con il nostro LIVE ?? - Inter_TV : ?? LIVE-Manca pochissimo al calcio d’inizio di #InterShakhtar! - RadioRadioWeb : La #Champions continua: inizia #InterShakhtar ?? Non perdere il live, clicca qui ?? - Giuseppe241266 : RT @UEFAcom_it: Ecco l'Inter! ???? SEGUI Inter-Shakhtar Donetsk con il nostro LIVE ?? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Inter

L'Inter alla resa dei conti: per accedere agli ottavi di finale deve battere lo Shakhtar e sperare che Real e Borussia non chiudano in pareggio. Vincere comunque garantirebbe a ...L’Inter si gioca il tutto per tutto in un incontro decisivo: obbligatorio vincere. Sperando che Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non pareggino… La solita ‘pazza Inter’ che si gioca tutto in una ...