“L’Italia senza il Sud fa ridere | non riparte” Gli interventi di Svimez ed Eurorispes a ‘SUDeFUTURI’

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Pur vantando eccellenze in ogni settore – richieste soprattutto all’estero – ed ubicato in una posizione che favorisce il pieno godimento di un tesoro paesaggisticoeguali e, cosa non da poco, composto da terre e luoghi generosi di ogni primizia eno-gastronomica, da tempo immemore il Sud è invece considerato il fanalino di coda del Paese. Non si capisce per quale motivo ma, spesso, a differenza di altri ‘luoghi’, quando ci si rivolge al Meridione, si tende a giudicarlo come fosse il frutto di una gestazione sociale ‘altra’, come se parlassimo di un lembo di terra fuori dallo Stato. Onestamente, le motivazioni per cui negli anni lo Stato sembra abbia deciso di ‘prenderne’ le distanze, sono a noi sconosciute ma l’evidenza è sotto gli occhi di tutti: malgrado tute le sue ferite, il Sud è forse la migliore rappresentazione della nostra cultura secolare. In tutti i ...