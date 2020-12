Lapo Elkann indagato per possesso di cocaina: poco prima corsa in Ferrari (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lapo Elkann torna ad avere guai giudiziari, nati dopo un controllo durante il quale è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina. Il rampollo di casa Agnelli si trovava a Portofino, dove era stato fermato poco prima per eccesso di velocità. I fatti risalirebbero allo scorso settembre e per loro la pm della Procura di Genova avrebbe chiesto l’archiviazione. Lapo Elkann, dopo l’incidente a Tel Aviv nel 2019, avrebbe fatto alcune dichiarazioni sulla sua volontà di lasciarsi alle spalle i problemi del passato, confidando anche episodi traumatici della sua vita e dichiarando di voler cambiare corso e diventare un’altra persona. Lapo Elkann indagato per detenzione di stupefacenti A ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020)torna ad avere guai giudiziari, nati dopo un controllo durante il quale è stato trovato indi alcuni grammi di. Il rampollo di casa Agnelli si trovava a Portofino, dove era stato fermatoper eccesso di velocità. I fatti risalirebbero allo scorso settembre e per loro la pm della Procura di Genova avrebbe chiesto l’archiviazione., dopo l’incidente a Tel Aviv nel 2019, avrebbe fatto alcune dichiarazioni sulla sua volontà di lasciarsi alle spalle i problemi del passato, confidando anche episodi traumatici della sua vita e dichiarando di voler cambiare corso e diventare un’altra persona.per detenzione di stupefacenti A ...

