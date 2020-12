La Croazia ha sottovalutato la seconda ondata di contagi

Ultime Notizie dalla rete : Croazia sottovalutato

Linkiesta.it

Con oltre 50mila persone in quarantena, quasi 2.500 ricoverate in ospedale per covid-19 e 252 collegate a un respiratore, il Paese è in una situazione critica. In media, un terzo dei tamponi risultano ...AGI - Dopo due mesi di entusiasmo il Mose, il sistema di 78 paratoie capace di bloccare le acque salvando Venezia dall’acqua alta, mostra le sua fragilità. A far finire la città lagunare in ammollo è ...