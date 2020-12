Kate Middleton in rosso è una favola e non rinuncia alla tradizione di Natale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Kate Middleton ha brillato durante il mini tour di tre giorni sul Royal Train. E soprattutto, non ha rinunciato alla tradizione di Natale di indossare qualcosa di rosso, come d’altro canto ha fatto anche la Regina Elisabetta. Nel breve viaggio compiuto con suo marito William, cui si è unita la Sovrana, Carlo, Camilla, la Contessa del Wessex ed Edoardo in una sorta di ritrovo natalizio di famiglia, Kate ha sfoggiato alcuni dei suoi cappotti più belli, tra cui uno splendido soprabito rosso, firmato Alexander McQueen. Si tratta di un cappotto a doppio petto con bottoni neri, sciancrato in vita e lungo fino alle caviglie, una lunghezza che non giova particolarmente alla Duchessa di Cambridge, anche se, rispetto allo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha brillato durante il mini tour di tre giorni sul Royal Train. E soprattutto, non hatodidi indossare qualcosa di, come d’altro canto ha fatto anche la Regina Elisabetta. Nel breve viaggio compiuto con suo marito William, cui si è unita la Sovrana, Carlo, Camilla, la Contessa del Wessex ed Edoardo in una sorta di ritrovo natalizio di famiglia,ha sfoggiato alcuni dei suoi cappotti più belli, tra cui uno splendido soprabito, firmato Alexander McQueen. Si tratta di un cappotto a doppio petto con bottoni neri, sciancrato in vita e lungo fino alle caviglie, una lunghezza che non giova particolarmenteDuchessa di Cambridge, anche se, rispetto allo ...

