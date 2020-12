Governo: domani Conte a Bruxelles per Consiglio Ue e Eurosummit (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà domani a Bruxelles al Consiglio europeo e all'Eurosummit del 10 e 11 dicembre. domani l'arrivo all'Europa Building alle 12.30, quindi pranzo di lavoro dei membri del Consiglio Europeo alle 13.30. A seguire, alle ore 15.30 , la Sessione di lavoro del Consiglio Europeo, infine, alle 19.30, la cena di lavoro dei membri del Consiglio Europeo. Venerdì alle ore 10 sessione di lavoro del Consiglio Europeo, alle 13 pranzo di lavoro dei Membri del Consiglio Europeo e a seguire la sessione di lavoro dell'Eurosummit. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Il presidente del, Giuseppe, parteciperàaleuropeo e all'del 10 e 11 dicembre.l'arrivo all'Europa Building alle 12.30, quindi pranzo di lavoro dei membri delEuropeo alle 13.30. A seguire, alle ore 15.30 , la Sessione di lavoro delEuropeo, infine, alle 19.30, la cena di lavoro dei membri delEuropeo. Venerdì alle ore 10 sessione di lavoro delEuropeo, alle 13 pranzo di lavoro dei Membri delEuropeo e a seguire la sessione di lavoro dell'

borghi_claudio : E questo? Questo che puntava a dito i 'traditori della patria che avevano votato il MES? Cosa gli diciamo a questo?… - lucianonobili : “Se domani dovesse succedere qualcosa in Aula che mette a repentaglio la vita del governo non dovete cercare… - Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri è convocato domani, mercoledì 2 dicembre, alle ore 21 a Palazzo Chigi. Qui l'ordine del g… - TV7Benevento : Governo: domani Conte a Bruxelles per Consiglio Ue e Eurosummit... - unBueMuschiato : #riorganizzazioneitalia dal 2021 la Camera dei Deputati si sposta su Facebook, quella dei Senatori su Instagram e l… -