“Giri immensi e poi ritornano”. Emma Marrone e Stefano De Martino, occhi puntati su quel particolare (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Appena qualche giorno fa Emma Marrone ha dovuto dire addio a un pezzo della propria vita, decidendo di condividere il suo immenso dolore con tutti i suoi follower di Instagram. Secondo quanto riportato dalla cantante sul profilo personale del noto social network, è deceduto il suo amatissimo cane Gaetano. Il messaggio ha fatto il giro della rete. Le parole di Emma: “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della mia vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti”. Per chi ama gli animali a quattro zampe è stata una giornata molto triste. A rispondere al suo post ci hanno pensato anche numerosi personaggi famosi, che non le hanno fatto mancare la loro vicinanza. Una notizia dunque molto negativa per l’artista leccese, la quale mai avrebbe voluto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Appena qualche giorno faha dovuto dire addio a un pezzo della propria vita, decidendo di condividere il suo immenso dolore con tutti i suoi follower di Instagram. Secondo quanto riportato dalla cantante sul profilo personale del noto social network, è deceduto il suo amatissimo cane Gaetano. Il messaggio ha fatto il giro della rete. Le parole di: “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della mia vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti”. Per chi ama gli animali a quattro zampe è stata una giornata molto triste. A rispondere al suo post ci hanno pensato anche numerosi personaggi famosi, che non le hanno fatto mancare la loro vicinanza. Una notizia dunque molto negativa per l’artista leccese, la quale mai avrebbe voluto ...

Lalla_Twi : Chissà come va la storia d’amore tra Federica e gli Exo sono curiosa la loro è una di quelle storie che non finisco… - MariM64768014 : @AntifaDavide @queenphoenixit Boh,l'amore è strano ???? .....fanno giri immensi e poi ritornano....cit.Venditti.....ma non eravamo fidanzati? - nigritha_ : certi amori fanno giri immensi e poi ritornano ?? - rottadipalle : @v4lexia_ @lifevfx_ @sidecults Mamma santa a volte mi disgusto a condividere la mia aria con certa gente. Menomale… - IRONL0KI : @tardisofbooks AHAHAH certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano -

Ultime Notizie dalla rete : “Giri immensi Caserta, ricordare don Mario Vallarelli nel giorno del centenario della nascita l'eco di caserta