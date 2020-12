Filippo, l’unico bergamasco in trasferta per Ajax-Atalanta. «Che beffa vivere qui da 22 anni e dover tifare da casa» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Agli olandesi le suona da 22 anni, ora spera che l’Atalanta faccia altrettanto. Perché come beffa è già bastato il fatto di non poter vedere dal vivo la sua squadra del cuore lì alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, città … Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Agli olandesi le suona da 22, ora spera che l’faccia altrettanto. Perché comeè già bastato il fatto di non poter vedere dal vivo la sua squadra del cuore lì alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, città …

CoronaBeer3 : @_valegenni @nonsononessun17 L’unico infermiere italiano di 28 anni morto (NON per covid ma comunque positivo) è il… - mariahsbubble : @danitrash77 Filippo fu l’unico ad aver capito che falsona fosse la signorina Vetri in gola Atzei - Mortisia17 : RT @amici_da: FILIPPO è ancora qui che aspetta..ma possibile che non ci sia una persona di cuore che voglia toglierlo dalla strada.? È rima… - harrysinmymind : L'unico che non vedo l'ora che entri è Filippo Nardi, per me tutti gli altri possono anche rimanere a casa. #GFVIP - Stefano92714855 : #GFVIP finalmente entra un uomo vero come Filippo fino ad ora solo donne è gay o presunti uomini ma che in realtà M… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo l’unico Un Natale tra sconforto e speranza Intorno Tirano